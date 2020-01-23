16 إصدارًا لدار المصرى بمعرض الكتاب.. تعرف عليهم

1- ريحته تشبه للقهوة.. ديوان بالعامية المصرية للشاعر عبدالله عبدالحكيم.

2- صدفة.. رواية للروائية عواطف فكري.

3- كاريزما.. مجموعة قصصية للقاص شريف رفعت.

6- وداعًا حتى ألقاك.. حواديت واقعية جدا لكريم هشام.

7- توبة بني العميان.. رواية لعمر عويس.

8- الخروج إلى الشرفة.. مجموعة قصصة للقاصة حنان عزيز.

9- العزومة.. رواية لطه السويدي.

10- احتواء.. الجزء الثاني من رواية احتواء لنسمة الجمل.

11- سيرة من حاول النجارة.. الوباء.. رواية لمحمد عبدالكريم.

12- ما كذب الفؤاد ما رأى.. رواية لمحمد جميز.

13- لا تقريبية.. رواية لرانية سنوسي.

14- أصل الحكاية.. صفحات منسية من التاريخ.. كتاب لأحمد شقير.

15- Happy family.. قواعد لتحقيق مفهوم الأسرة السعيدة.. كتاب لمحمود نواف.

16- أوراق امرأة لا تشبهني.. لهمسة الغامدي.

تطرح دار المصري للنشر والتوزيع، 16 إصدارًا، وذلك بالتزامن مع معرض الكتاب والذي افتتح فعالياته، أمس الأربعاء، في الدورة التي تحمل رقم الـ51.وتنوعت إصدارات دار المصري ما بين رواية وقصة قصيرة وكتب فكرية، ودواوين شعرية، وفيما يلي عناوين هذه الإصدارات.4- أحمد مدحت.. التئام.. رواية للروائي أحمد مدحت.5- للقلب رب يحميه.. كتاب لأحمد فكري.