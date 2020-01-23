الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 9 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا.وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر.الصغرى العظمىالقاهرة 09 16شبين الكوم 09 16طنطا 08 16دمنهور 11 16الإسكندرية 12 17بلطيم 10 17مطروح 12 16السلوم 10 15سيوة 08 17بورسعيد 10 16دمياط 10 16الزقازيق 09 16الاسماعيلية 08 17السويس 10 17العريش 08 16رفح 08 15رأس سدر 08 18نخل 02 14نويبع 10 19طابا 08 16كاترين 01 10الطور 10 19شرم الشيخ 10 19الغردقة 09 19مرسى علم 11 20الفيوم 08 16بنى سويف 08 16المنيا 06 17أسيوط 06 17سوهاج 06 18قنا 08 18الأقصر 08 19أسوان 09 20أبوسمبل 07 20الوادى الجديد 06 20شلاتين 14 22ابو رماد 14 22حلايب 15 20رأس حدربة 15 20