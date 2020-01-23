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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 9 درجات

الخميس 23/يناير/2020 - 08:07 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 09 16
شبين الكوم 09 16
طنطا 08 16
دمنهور 11 16
الإسكندرية 12 17
بلطيم 10 17
مطروح 12 16
السلوم 10 15
سيوة 08 17
بورسعيد 10 16
دمياط 10 16
الزقازيق 09 16
الاسماعيلية 08 17
السويس 10 17
العريش 08 16
رفح 08 15
رأس سدر 08 18
نخل 02 14
نويبع 10 19
طابا 08 16
كاترين 01 10
الطور 10 19
شرم الشيخ 10 19
الغردقة 09 19
مرسى علم 11 20
الفيوم 08 16
بنى سويف 08 16
المنيا 06 17
أسيوط 06 17
سوهاج 06 18
قنا 08 18
الأقصر 08 19
أسوان 09 20
أبوسمبل 07 20
الوادى الجديد 06 20
شلاتين 14 22
ابو رماد 14 22
حلايب 15 20
رأس حدربة 15 20

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