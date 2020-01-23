رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزة أرضية بقوة «5.2 ريختر» تضرب جنوب إيران

الخميس 23/يناير/2020 - 12:05 ص
إيران
إيران
الدستور
طباعة
ضرب زلزال بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر، مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال ضرب ضواحي بلدة سركز التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب إيران مساء اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، مضيفًا أن مركز الزلزال كان على عمق 21 كم من سطح الأرض.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل نظرًا لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان أكثر دموية، وقع احدهما في شهر يونيو عام 1990، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا 37 آلف قتيل و100 ألف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران.

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

«زى الفل».. بوسى شلبى تكشف حقيقة إصابة يسرا بسرطان الدم

منذ حوالي 5 ساعات

خالد عكاشة يكشف تكتيك «الإرهابية» ضد مصر (فيديو)

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

طبيب ألمانى: تقصف الأظافر ينذر بمشاكل صحية

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

منوعات

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم

«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب