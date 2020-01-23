هزة أرضية بقوة «5.2 ريختر» تضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر، مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال ضرب ضواحي بلدة سركز التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب إيران مساء اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، مضيفًا أن مركز الزلزال كان على عمق 21 كم من سطح الأرض.ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.وتتعرض إيران لزلازل نظرًا لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان أكثر دموية، وقع احدهما في شهر يونيو عام 1990، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا 37 آلف قتيل و100 ألف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران.وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.