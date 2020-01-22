شريف سعيد: قرأت 23 ألف ورقة لإنتاج الفيلم الوثائقى «قطب»

أكد شريف سعيد، أحد صناع الفيلم الوثائقي «قطب»، أنه قرأ ما يقرب من 23 ألف ورقة لصناعة الفيلم الذي يرصد تفاصيل إنسانية واجتماعية وسياسية في حياة أحد أبرز الشخصيات في عالم الإسلام السياسي، وهو سيد قطب.وأضاف «سعيد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء دي أم سي» للإعلامية إيمان الحصري على فضائية «أم بي سي»، أن من أهم الصعوبات التي واجهته هو رداءة خط الوثائق والأوراق التي اعتمد عليها فبعضها والكثير منها كتبه عناصر من «سكرتريا النيابة».يذكر أن الفيلم الوثائقي «قطب» يرصد حياة القطب الإخواني سيد قطب، وهو صاحب أهم فتاوى تكفير المجتمع.