المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد، إلى 17 حالة وفاة وإصابة 444 آخرين، وذلك منذ ظهور أول حالة بمدينة ووهان بوسط الصين، مما جعل المرض محل أنظار العالم تخوفًا منه.وتفشى الفيروس الجديد المميت والتي يعتبر من سلالة كورونا، بوتيرة مخيفة فيها وامتد إلى دول أسيوية أخرى ووصل إلى الولايات المتحدة حيث سجلت أول إصابة بالمرض، فيما سجلت تايلاند حالتي إصابة وحالة في اليابان وأخرى في كوريا الجنوبية وواحدة في تايوان، في حين أعلنت الفلبين اكتشاف أول حالة مشتبه فيها.أسباب انتقال الفيروس الجديدالفيروس الجديد ينتمي إلى سلالة متلازمة فيروس كورونا التنفسية الشرق أوسطية، وهو من مجموعة الفيروسات التي يمكن أن تسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي وفشل الجهاز التنفسي أو الكلى وتكون قاتلة أحيانًا.وتقول منظمة الصحة العالمية، إن مصدر الفيروس الرئيسي حيواني على الأرجح، وربط مسؤولون صينيون بين تفشي الفيروس وسوق للمأكولات البحرية في ووهان، لكن السلطات الصينية أكدت أن الفيروس قادر على الانتقال عن طريق البشر وهو ما يزيد من خطورة تفشيه.أعراض الفيروسوهناك عدة أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا الجديد، تشمل الحمى والسعال وصعوبة في التنفس، فيما يتعرض بعض المصابون لعلامات في الجهاز الهضمي مثل ألم البطن والغثيان والقيء والإسهال.كما يمكن أن تتأثر الكليتان والبطانة المحيطة بالقلب، ويشكل الخطر الأكبر على المسنين وذوي المناعة الضعيفة أو من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض الرئة.ولكن نظرًا لتشابه الأعراض مع الكثير من أمراض الجهاز التنفسي فإن هناك حاجة لمزيد من الفحص.وكثفت السلطات الصينية من عمليات فحص حرارة الركاب في المطار ومحطّات القطارات والطرق السريعة في حين تم إلغاء، حدث ضخم كان مقرّرًا أن يقام بمناسبة رأس السنة القمرية وأن يشارك فيه مئات الآلاف من الأشخاص.وبدأت سلطات المطارات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وغالبية الدول الأسيوية بفحص المسافرين القادمين من الصين فيما حثت دول أخرى رعاياها بتجنب السفر إلى الصين وسارعت دول اخرى مثل إيران وتركيا إلى تطمين مواطنيها من خلو البلاد من أي حالات مصابة.