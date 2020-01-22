رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نشرة «الأمن غير التقليدي» تعالج المفاهيم ومرتبطة بحروب الجيل الخامس

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:52 م
محمد عزمي
محمد عزمي
محمد الشريف
طباعة
قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجتمع المصري الآن يحتاج لمحاولات مثل التي تنفذها لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بالتنسيقية، لضبط وإصلاح المفاهيم، لأننا في أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية وهي بناء الوعي المجتمعي القوي.

وأضاف عزمي في حواره لـ"الدستور"، أن الورقة البحثية التي نشرتها اللجنة، تضمنت مفهوم عن الأمن غير التقليدي وعرفته بأنه مجموعة من مصادر التهديدات التي تستهدف نطاق واسع من الكيانات ومؤسسات الدول ويمتد من الإنسان الفردي إلى الوجود الإنساني بمجمله ويستهدف مؤسساته ومنظمات إدارة هذه الكيانات أو الدول.

• حدثنا عن عمل لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بتنسيقية شباب الأحزاب؟
- لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية هي إحدى اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتم تشكيلها منذ 3 أشهر وتضم العديد من أعضاء التنسيقية، وهي تضطلع بدراسة الأمور الأمنية والسياسات والاستراتيجيات الخاصة والعامة التي تتم داخل مصر وخارجها، وتهم أمن الإقليمي سواء على المستوي الداخلي أو الخارجي، وتم إصدار ونشر البحثية الأولي الصادرة عن لجنة السياسيات الأمنية والاستراتيجية وتحدثت عن مفهوم الأمن غير التقليدي، وتصدى اللجنة لمثل هذه الموضوعات يأتي في إطار مرحلة هامة نحتاج التحدث عنها وهي مرحلة ضبط المفاهيم والمصطلحات سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، لذلك لجنة السياسيات الأمنية تتصدى لهذا الأمر وتبدأ في نشر الأوراق البحثية والتقارير والدراسات التي توضح للمواطنين والشعب بأكلمه مفهوم الأمن القومي ومجموعات كبيرة من المفاهيم في ظل خلط واضح من المفاهيم سواء على مستوى المجتمع ككل أو بعض النخب التي تظهر في وسائل الإعلام.

• ما أهمية هذه النشرات في الوقت الحالي؟
- المجتمع المصري الآن يحتاج لهذه المحاولات لضبط وإصلاح المفاهيم لأننا في أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية وهي بناء الوعي المجتمعي القوي، ومن المفترض أن يكون حائط صد أمام محاولات الاستهداف الذكية التي تستخدم آليات وأدوات أكثر تطورا من العصر الماضي، وتستهدف الوعي للمواطنين والشعوب عن طريق الأخبار الكاذبة والشائعات وما إلى ذلك من محاولات من تأثير وما تتصدى له من نشرات لتصحيح المفاهيم وتمكن المواطن من أن يكون حائط الصد أمام هذه المحاولات.

• حدثنا عن النشرة البحثية الأولي للجنة وهي الأمن غير التقليدي؟
- الورقة البحثية تضمن مفهوم عن الأمن التقليدي، وعرفته بأنه مجموعة من مصادر التهديدات التي تستهدف نطاق واسع من الكيانات ومؤسسات الدول ويمتد من الإنسان الفردي إلى الوجود الإنساني بمجمله ويستهدف مؤسساته ومنظمات إدارة هذه الكيانات أو الدول، وعرفت النشرة البحثية مجموعة من المفاهيم التي تتصدى للمفاهيم الخاطئة وتعرف المواطن بالأمن والاستراتيجية والسياسة من مفهوم صحيح، وتصدت لمجموعة من التعريفات كمصلح المصلحة الوطنية والهدف الوطني والاستراتيجية الوطنية الشاملة ومقومات الأمن القومي الوطني والأمن غير التقليدي.

• ماذا تضمنت النشرة عن أبعاد الأمن غير التقليدي؟
- تحدثت النشرة عن مفهوم وأبعاد الأمن الشامل التي تتمثل في البعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد البيئي الاجتماعي والنوعي، وتحدثت النشرة عن قطاعات الأمن غير التقليدي وعرفت كل قطاع، وحددت اللجنة 10 قطاعات وهي أهم وأكثر القطاعات التي يجب أن يعي المواطنين أهميتها وهي عبارة عن "الأمن البيئي والوظيفي والصحي والشخصي والثقافي والمجتمعي والقانوني والسياسي والاقتصادي والعسكري"، وهي من وجهة نظر اللجنة قطاعات يتم استهدافها بمعرفة المنظمات أو المؤسسات التي تريد زعزعة واستقرار الدول ويكون استهداف هذه القطاعات بالتحديد بطريقة ممنهجة لإحداث تأثير على الوعي، وحددت الدراسة البحثية كل قطاع من هذه القطاعات يتطرق لأي منهما، وسيتم نشر الدراسة على كافة وسائل المنشورة للإطلاع عليها.

• هل الأمر مرتبط بحروب الجيل الرابع؟
- الأمن غير التقليدي مرتبط بحروب الجيل الخامس وآخر عصر الجيل الرابع، ويتطرق لمحاولات الاستهداف الذكية التي تستهدف الاستقرار وأمن الدول بطريقة غير مباشرة وغير ملحوظة للعامة حتي تريد تأثير واسع، وكل ما تتعرض به المنطقة العربية هل يعد ضمن التهديدات الأمنية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

منذ حوالي 5 ساعات

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة

منذ أقل من ساعتين

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب

الإثنين.. نزار السيسي يوقع «الفخ» في كونكورد السلام