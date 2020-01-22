عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نشرة «الأمن غير التقليدي» تعالج المفاهيم ومرتبطة بحروب الجيل الخامس

• حدثنا عن عمل لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بتنسيقية شباب الأحزاب؟

• ما أهمية هذه النشرات في الوقت الحالي؟

• حدثنا عن النشرة البحثية الأولي للجنة وهي الأمن غير التقليدي؟

• ماذا تضمنت النشرة عن أبعاد الأمن غير التقليدي؟

• هل الأمر مرتبط بحروب الجيل الرابع؟

قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجتمع المصري الآن يحتاج لمحاولات مثل التي تنفذها لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بالتنسيقية، لضبط وإصلاح المفاهيم، لأننا في أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية وهي بناء الوعي المجتمعي القوي.وأضاف عزمي في حواره لـ"الدستور"، أن الورقة البحثية التي نشرتها اللجنة، تضمنت مفهوم عن الأمن غير التقليدي وعرفته بأنه مجموعة من مصادر التهديدات التي تستهدف نطاق واسع من الكيانات ومؤسسات الدول ويمتد من الإنسان الفردي إلى الوجود الإنساني بمجمله ويستهدف مؤسساته ومنظمات إدارة هذه الكيانات أو الدول.- لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية هي إحدى اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتم تشكيلها منذ 3 أشهر وتضم العديد من أعضاء التنسيقية، وهي تضطلع بدراسة الأمور الأمنية والسياسات والاستراتيجيات الخاصة والعامة التي تتم داخل مصر وخارجها، وتهم أمن الإقليمي سواء على المستوي الداخلي أو الخارجي، وتم إصدار ونشر البحثية الأولي الصادرة عن لجنة السياسيات الأمنية والاستراتيجية وتحدثت عن مفهوم الأمن غير التقليدي، وتصدى اللجنة لمثل هذه الموضوعات يأتي في إطار مرحلة هامة نحتاج التحدث عنها وهي مرحلة ضبط المفاهيم والمصطلحات سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، لذلك لجنة السياسيات الأمنية تتصدى لهذا الأمر وتبدأ في نشر الأوراق البحثية والتقارير والدراسات التي توضح للمواطنين والشعب بأكلمه مفهوم الأمن القومي ومجموعات كبيرة من المفاهيم في ظل خلط واضح من المفاهيم سواء على مستوى المجتمع ككل أو بعض النخب التي تظهر في وسائل الإعلام.- المجتمع المصري الآن يحتاج لهذه المحاولات لضبط وإصلاح المفاهيم لأننا في أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية وهي بناء الوعي المجتمعي القوي، ومن المفترض أن يكون حائط صد أمام محاولات الاستهداف الذكية التي تستخدم آليات وأدوات أكثر تطورا من العصر الماضي، وتستهدف الوعي للمواطنين والشعوب عن طريق الأخبار الكاذبة والشائعات وما إلى ذلك من محاولات من تأثير وما تتصدى له من نشرات لتصحيح المفاهيم وتمكن المواطن من أن يكون حائط الصد أمام هذه المحاولات.- الورقة البحثية تضمن مفهوم عن الأمن التقليدي، وعرفته بأنه مجموعة من مصادر التهديدات التي تستهدف نطاق واسع من الكيانات ومؤسسات الدول ويمتد من الإنسان الفردي إلى الوجود الإنساني بمجمله ويستهدف مؤسساته ومنظمات إدارة هذه الكيانات أو الدول، وعرفت النشرة البحثية مجموعة من المفاهيم التي تتصدى للمفاهيم الخاطئة وتعرف المواطن بالأمن والاستراتيجية والسياسة من مفهوم صحيح، وتصدت لمجموعة من التعريفات كمصلح المصلحة الوطنية والهدف الوطني والاستراتيجية الوطنية الشاملة ومقومات الأمن القومي الوطني والأمن غير التقليدي.- تحدثت النشرة عن مفهوم وأبعاد الأمن الشامل التي تتمثل في البعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد البيئي الاجتماعي والنوعي، وتحدثت النشرة عن قطاعات الأمن غير التقليدي وعرفت كل قطاع، وحددت اللجنة 10 قطاعات وهي أهم وأكثر القطاعات التي يجب أن يعي المواطنين أهميتها وهي عبارة عن "الأمن البيئي والوظيفي والصحي والشخصي والثقافي والمجتمعي والقانوني والسياسي والاقتصادي والعسكري"، وهي من وجهة نظر اللجنة قطاعات يتم استهدافها بمعرفة المنظمات أو المؤسسات التي تريد زعزعة واستقرار الدول ويكون استهداف هذه القطاعات بالتحديد بطريقة ممنهجة لإحداث تأثير على الوعي، وحددت الدراسة البحثية كل قطاع من هذه القطاعات يتطرق لأي منهما، وسيتم نشر الدراسة على كافة وسائل المنشورة للإطلاع عليها.- الأمن غير التقليدي مرتبط بحروب الجيل الخامس وآخر عصر الجيل الرابع، ويتطرق لمحاولات الاستهداف الذكية التي تستهدف الاستقرار وأمن الدول بطريقة غير مباشرة وغير ملحوظة للعامة حتي تريد تأثير واسع، وكل ما تتعرض به المنطقة العربية هل يعد ضمن التهديدات الأمنية.