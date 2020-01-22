بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا إثر سقوط شجرة على سيارة ميكروباص بالباجور

أصيب 11 شخصًا في حادث سقوط شجرة على سقف سيارة ميكروباص أثناء تحميل الركاب بجوار كوبري الطريحة بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام.وتبين أن المصابين، هم: عفيفي عبدالسلام عفيفي، 44 سنة، ومحمد سعد عبدالجواد، 35 سنة، وأشرف حسن يوسف، 54 سنة، وعمر شوقي أبوحسين، 30 سنة، ومحمد شوقي الحاحة، 28 سنة، ومحمد إبراهيم عبدالسلام، 28 سنة، وعلي محمد علي، 40 سنة، ومحمد رجب سعد، 28 سنة، وأحمد محمد بدوي، 30 سنة، ومحمود فوزي مختار، 26 سنة، وماهر جمال عكاشة، 49 سنة.وتلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، باستقبال مستشفى الباجور العام، لعدد من المصابين إثر سقوط شجرة على سقف ميني باص أثناء تحميل الركاب.كما قام مرفق الإسعاف بالدفع بثلاث سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين، وانتقل على الفور رئيس مدينة الباجور محمود المرسي للعمل على رفع إشغالات الطريق الذي أغلق عدة ساعات بسبب الحادث، كما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإنقاذ إلى مكان الحادث لرفع الشجرة وتيسير حركة المرور؛ وذلك بعد ما تسبب الحادث في غلق طريق «الباجور- شبين».