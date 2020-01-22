أسقف ملوي يترأس القداس الإلهي بالمرقسية.. غدًا

يترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها صلوات القداس، بالكنيسة المرقسية بملوي مقر المطرانية.ويشاركه الصلوات كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، الذي يستمر على مدار 55 يوما ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.