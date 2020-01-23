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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى الفقى: الفكر العثمانى دائمًا يتمحور حول الهيمنة بشكل استعمارى

الخميس 23/يناير/2020 - 03:58 ص
مصطفى الفقى
مصطفى الفقى
محمد مجدي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية بسبب الخوف على أمنها القومي بشكل يجبرها على ألا تكون طرفًا محايدًا.

وأضاف «الفقي»، خلال لقاءه مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، أنه لا يمكن المقارنة بين أزمات الماضي وأزمات الحاضر؛ نظرًا لأن الظروف تختلف لكن يمكننا القياس عليها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدو لاعبًا أساسيًا في الأزمة الليبية.

وأوضح المفكر السياسي، أن حجم دول الخليج تفوق على حجم دول المشرق العربي وشمال أفريقيا بشكل أثر على أداء جامعة الدول العربية.

وعن التدخل العسكري التركي في ليبيا، وتدخل أنقرة في الأزمة الليبية، قال «الفقي» إن الفكر العثماني دائمًا يتمحور حول الهيمنة بشكل استعماري.

ويُعرض برنامج «يحدُث في مصر» على «MBCمصر» من الثلاثاء للخميس، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج «يحدُث في مصر» الأربعاء 22 يناير 2020 الساعة 10:00 مساءً على «MBC مصر».

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