انهيار منزل من 3 طوابق خالي من السكان في منطقة روض الفرج

انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة روض الفرج، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتبين عدم وجود أي سكان داخل العقار الصادر له أمر إزالة من المحافظة، ولم ينتج عنه أي مصابين.تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير لقطاع الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده انهيار منزل بمنطقة روض الفرج، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي ودورين أعلاه، وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.