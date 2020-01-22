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توك شو

هاني الناظر يوضح خطورة أدوات التجميل المغشوشة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:24 م
هاني الناظر
هاني الناظر
سناء إسماعيل
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حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وأستاذ الأمراض الجلدية، من استخدام أدوات التجميل المغشوشة، كاشفًا عن آثارها على البشرة.

وقال خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية on e: "نحذر من الكريمات المضروبة ودائمًا أنصح الفتيات بعدم استخدام مستحضرات التجميل بكثرة"، مؤكدًا أن أحد أسباب خطورتها النوم بها والخروج بها في الشمس لأنها تحتوي على مركبات كيميائية وأحيانًا تتفاعل مع أشعة الشمس.

وأوضح أن مستحضرات التجميل المغشوشة هي عبارة عن مركبات كيمائية رخيصة تعمل أشكال كثيرة من الحساسية ومن الممكن أن تتسبب في حروق موضوعية والتهابات وحروق تتسبب في آلام مبرحة كما أنها تترك أثارًا ومشاكل في الجلد، ووجه نصيحة للفتيات بشراء أدوات التجميل من مصادر موثوق فيها.

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