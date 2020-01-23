«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس

قال إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية ورئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، إن الطقس خلال الفترة المقبلة سيشهد تقلبات مناخية كثيفة، حيث يظل الطقس شديد البرودة في القاهرة عدة أيام، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.وأضاف «عطا»، في تصريح لـ«الدستور»، أن درجة الحرارة في القاهرة اليوم الخميس، 15 درجة مئوية، والجمعه 16 درجة مئوية، ويبدأ الطقس يتحسن بداية من الأسبوع المقبل.وينصح المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية ورئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات المواطنيين، بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج ليلًا من المنزل وارتدائها في الصباح الباكر، وتزداد الشبورة في الساعات المبكرة من الصباح، والساعات المتأخرة من الليل.