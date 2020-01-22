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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صناع «الموقف» يهدون الفيلم لطلعت زكريا.. وابنته: والدى أكبر من ذلك

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:16 م
إيمي
إيمي
محمد مجدي
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نفت الفنانة إيمي نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا، ما تحدث حوله صناع فيلم "الموقف" للمخرج ممدوح زكي، بخصوص مشاركة والدها في بطولة العمل الذي انتهوا من تصويره منذ أيام.

وحول إهداء صناع الفيلم العمل لوالدها، قالت إيمي في تصريح لـ"الدستور": والدي شارك في "الموقف" كضيف شرف، ولم يصور غير ثلاثة مشاهد فقط، وأشكرهم على التكريم، لكن الوالد أكبر من ذلك بكثير، مؤكدة أن كل ما أثير حول انتهائه من 80% من مشاهده أمر غير صحيح.

فيلم الموقف من تأليف محمد رضا وبطولة كل من عايدة رياض ومنة فضالي وإخراج ممدوح زكي.

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