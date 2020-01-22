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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ الإسكندرية: بدء تطوير حى العامرية أول بـ14 مليون جنيه

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:15 م
نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية
أحمد عاشور
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عقد نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، مع اللجنة التنسيقية المشكلة للإشراف على مشروعات تطوير البنية التحتية من مرافق وشبكات المياه والصرف الصحي، والممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي من المقرر البدء فيها بتطوير حي العامرية أول بتمويل قدره 14 مليون جنيه كدفعة أولى.

وأكد «جمال»، حرص محافظة الإسكندرية على الاهتمام بتطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية من مرافق صرف صحي، ومياه، ورصف وإنارة على مستوى أحيائها، مشيدًا بمجهودات جهاز تنمية المشروعات التي تمت بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية التى تتبناها الدولة في الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والأساسية التي تساهم في تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

من الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات لتنفيذ مشروعات التطوير للبنية التحتية بنطاق حي العامرية أول، بتمويل من قبل الجهاز يقدر بـ33 مليون جنيه.

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