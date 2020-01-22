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محمد العسيري

اقتصاد

الإمارات تنضم لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، انضمام الدولة لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر.

وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أعلنت دولة الإمارات اليوم من دافوس مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر".

وأشار إلى أن هذا الحدث "يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد.. بمشاركة 10 مدن عالمية"، موضحا في التغريدة نفسها أن الموعد جرى تحديده في يوم 26 سبتمبر القادم.

ويتعلق الأمر بحفل "جلوبال جول لايف"، الذي ستحتضنه دبي وتشرف على تنظيمه منظمة "جلوبال سيتزن" العالمية، التي تسعى من خلال برامجها ومشاريعها إلى حشد صوت جماعي للمواطنين العالميين الفاعلين بهدف وضع حد لمشكلات الفقر المدقع حول العالم بحلول العام 2030.

وجاء الإعلان على هامش مشاركة الإمارات في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في سويسرا، من خلال وفد رسمي رفيع المستوى، وذلك ضمن جلسة "إعادة تصور أكبر التحديات في العالم".

وستكون دولة الإمارات ضمن عشر دول في العالم تستضيف بشكل متزامن أكبر حدث إنساني في العالم عابر للقارات الخمس، ويستمر على مدى عشر ساعات متواصلة من البث المباشر، ويتابعه أكثر من مليار ونصف شخص.

وسيقام حفل "جلوبال جول لايف" هذا العام تحت شعار "الحلم القابل للتحقيق".

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