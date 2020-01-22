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سياسي

«نور الشيخ»: الأمن غير التقليدي يبحث في مسببات المخاطر ضد الدول

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:07 م
نور الشيخ
نور الشيخ
محمد الشريف
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قال نور الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة السياسيات الأمنية والاستراتيجية أصدرت نشرة بحثية تحت عنوان مفهوم «الأمن غير التقليدي» وهو مجموعة مصادر التهديدات أو قنوات إحداث الضرر التي تختلف عما يتضمنه الأمن التقليدي.

وأضاف الشيخ في حواره مع «الدستور» أنه ظهرت مفاهيم جديدة للأمن تهدد الكيانات الداخلية بالدول ولم تكن قادمة من الخارج.

وإلى نص الحوار:
- في البداية كلمنا عن مفهوم الأمن غير التقليدي؟
هو العلم المعني بالبحث في مسببات المخاطر التي تواجه الدول، وخلال العقود الأخيرة بدأت تتصاعد أهمية مصادر تهديد غير تقليدية تماما لأمن الدول في المنطقة العربية، وكانت السمات الرئيسية لتلك النوعية من التهديدات هي أن مصدرها ليس الدول وليس عسكريا وأنها عابرة للحدود والتعامل معها يتطلب في معظم الأحيان تعاون متعدد الأطراف مثل التغيرات المناخية والتحركات السكانية وأمن المعلومات وصراعات الموارد واختلاط الهويات، واجتمعت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وأقرت أن هناك 7 مخاطر أساسية تحاك ضد أي دولة، إذا ما أرادت تجنب ولايات الحروب وتصمد أمام المخاطر الداخلية والخارجية فعليها أن تعمل على محاور أساسية.

- ما المحاور التي حددتها الأمم المتحدة؟
تحدّدت تلك المحاور في الأمن الصحي ويقصد بها حماية المواطن وسلامته من الأمراض والأوبئة وكل ما يهدد سلامته والأمن البيئي، وتوفر التأمين ضد أخطار البيئة، خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث، والأمن الوظيفي هو حاجة الفرد بألا يشعر بالخطر أو التهديد في عمله والبعد عن القلق، أما الأمن الشخصي يرتبط بنظيره الاجتماعي والصحة الشخصية والتربية الأمنية ارتباطا موجبا، والأمن الثقافي يحافظ على الهوية، والأمن المجتمعي يهدف إلى تنمية الشعور بالانتماء والولاء، والأمن القانوني يوفر النظام في المجتمع ويقيم التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم، والأمن السياسي هو قدرة الدولة على تحقيق البعد السياسي الداخلي والخارجي، والأمن الاقتصادي يوفر مناخا مناسبا للوفاء باحتياجات الشعب وسبل التقدم والرفاهية، والأمن العسكري هو بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية احتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري.

- هل هو مرتبط بحروب الجيل الرابع؟
حروب الجيل الرابع جزء من الأمن الثقافي، فهي تصطدم دائما بصراعات الهوية، والاقتراب الوظيفي للمواطن، وتصطدم أيضا بإحساسه ببعض النواقص داخل شخصيته وهويته وتراثه، فالمشروعات القومية في مصر بعد 2014 يجب أن تستوفي الـ7 شروط، وهو ما نلاحظه في اختيار الرئيس السيسي لمستشاريه القائم عليها.

- هل ما تتعرض له المنطقة العربية يعد ضمن التهديدات الأمنية؟
المنطقة العربية تتعرض لـ 7 المحاور، فهناك حروب الجيل الرابع في الأمن الثقافي والشخصي، وحروب على مصادر المياه والطاقة ضمن الأمن البيئي، وهناك حروب عسكرية ومشاكل اقتصادية في بعض الدول تمس الأمن الاقتصادي والوظيفي، فالأمن غير التقليدي يفسر حالات الأزمة لحل كل قطاع على حدى، والوصول للحلول.

- ماذا عن أعمال نشرة لجنة السياسيات في «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»؟
لجنة السياسيات الأمنية والاستراتيجية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معنية كل فترة بإصدار نشرات بحثية لضبط المفاهيم الأمنية والاستراتيجية ووضع رؤي وحلول للمشاكل المستقبلية.

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