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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:03 م
سد النهضة
سد النهضة
رباب الأهواني
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كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الري، تفاصيل الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة، قائلًا إنه كان برعاية ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وحضور البنك الدولي.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الأربعاء، أن مخرجات الاجتماع مهمة في الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى عقد اجتماع غدا يشهد بحضور وزراء ري إثيوبيا ومصر والسودان، لوضع مسودة اتفاق سد النهضة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر تحدثت بشكل واضح في اجتماع واشنطن على قواعد ملء سد النهضة على مراحل، لمراعاة فترة الجفاف، والجفاف الممتد، مشيرا إلى أن مصر طالبت بأن يكون ملء السد خلال فترة الفيضانات، وأن يكون تشغيل السد على المدى الطويل بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وأكد أن مصر كانت حريصة منذ بداية المفاوضات أن يكون الاتفاق عادل، من خلال تحقيق مصالح الدول الثلاث.

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