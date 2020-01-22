عبد الحليم قنديل: السيسي يعيد مصر لمكانتها

طالب الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، الدولة بالبحث بشكل كاف وشامل عن أسباب إعاقة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن ما شهدته فترة الخمسينات والستينات من تقدم صناعي وموجة صناعية جعلت مصر تقف عند المستوى الاقتصادى مع كوريا الجنوبية في هذا الوقت.وأضاف خلال استضافته ببرنامج "المواجهة": أنه بالقياس إلى ما وصلت إليه كوريا الجنوبية والتى بدأت نهضتها الصناعية مع مصر نجد أنفسنا فى آخر القائمة.وأكد "قنديل"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود محاولة لإعادة مصر إلى مكانتها، مشيرا إلى أن مشاكل الصناع لا تتلخص فقط في المال ولكن هناك أشياء أخرى، ولابد البحث عن تلك المشاكل وحلها وإعطاء امتيازات للكثير من الصناعات الهامة.واستطرد قائلا: انتبه المسئولين لأن خطة 2020 لم تقدم حلولا لمشكلة التصنيع وهو ما تداركته الدولة مؤخرا وحاولت تجاوزه.