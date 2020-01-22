رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبد الحليم قنديل: السيسي يعيد مصر لمكانتها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:01 م
جريدة الدستور
طباعة
طالب الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، الدولة بالبحث بشكل كاف وشامل عن أسباب إعاقة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن ما شهدته فترة الخمسينات والستينات من تقدم صناعي وموجة صناعية جعلت مصر تقف عند المستوى الاقتصادى مع كوريا الجنوبية في هذا الوقت.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "المواجهة": أنه بالقياس إلى ما وصلت إليه كوريا الجنوبية والتى بدأت نهضتها الصناعية مع مصر نجد أنفسنا فى آخر القائمة.

وأكد "قنديل"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود محاولة لإعادة مصر إلى مكانتها، مشيرا إلى أن مشاكل الصناع لا تتلخص فقط في المال ولكن هناك أشياء أخرى، ولابد البحث عن تلك المشاكل وحلها وإعطاء امتيازات للكثير من الصناعات الهامة.

واستطرد قائلا: انتبه المسئولين لأن خطة 2020 لم تقدم حلولا لمشكلة التصنيع وهو ما تداركته الدولة مؤخرا وحاولت تجاوزه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخترع بـ"أولمبياد 2018": لا يوجد دعم كافٍ لتطبيق الابتكارات

اليوم.. "Taste of Korea" بالمركز الثقافى الكورى

سول تلوح بإمكانية استئناف تشغيل مجمع كيسونج الصناعي

تعاون بين هندسة عين شمس والكلية الدولية للدراسات النووية بكوريا الجنوبية

موضوعات متعلقة

منذ ساعة الا ربع

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

منذ يوم

«بعد 15 سنة من الصحبة».. كيف أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها؟

منذ حوالي 5 ساعات

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ أقل من ساعتين

نقل عمر البشير للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية داخل السجن

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم (فيديو)

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب

الإثنين.. نزار السيسي يوقع «الفخ» في كونكورد السلام