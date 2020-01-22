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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الحرس الثوري»: تسلمنا 3 مليارات دولار من قطر دية سليماني

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:56 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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اعترف مسؤول بارز بقوات الحرس الثوري الإيراني، بحصولهم على 3 مليارات دولار من قطر، بعد مقتل قاسم سليماني قائد قوة القدس في عملية أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد مطلع الشهر الجاري.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع مصور لخبير استراتيجي بالحرس الثوري حسن عباسي، أكد فيه تلقيهم 3 مليارات دولار من قطر كدية مقتل سلماني، بعد أنباء عن انطلاق الطائرات دون طيار الأمريكية لقتل سليماني من قواعدها في قطر.

وقال عباسي إنه بعد قتل قاسم سليماني، حصلت حكومة إيران على 3 مليارات دولار دية من قطر التي انطلقت الطائرات التي نفذت العملية من أراضيها.

واعتبر عباسي أن هذه طريقة مهمة يجني من خلالها الحرس الثوري الأموال بخلاف احتجاز رهائن أمريكيين أو غيرهم وطلب فدية مقابل ذلك.

وأجرى وزير الخارجية القطري زيارة إلى طهران بعد مقتل سليماني بساعات كما أجرى تميم بن حمد أمير قطر زيارة إلى طهران.

وعقب حادثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري فوق طهران، عرضت قطر دفع تعويضات ضحايا الطائرة وتقديم 3 مليارات دولار، فيما نفت الحكومة الإيرانية هذا الأمر. شاهد

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