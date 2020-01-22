مفيد فوزي يكشف سر حزنه من عمرو دياب

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه ليس من محبي صوت الفنان عمرو دياب، وهذا رأيه الشخصي، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يقول يا سلام على أغنية "ملطشة القلوب"، مع احترامه لجميع الأذواق.وكشف خلال فقرته في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "الحضور الشخصي لعمرو دياب، جعل بينه وبين الناس مسافة هذه المسافة الذكية هي التي جعلت منه النجم الأكثر رغبة من أن يتقرب الناس منه".كما عبر عن حزنه لمشاركة عمرو دياب، في إعلان لإحدى المشروبات الغازية بسبب العرض المالي المغري الذي قدم له قائلًا: "هو كان في غنى عن ذلك".واستعاد ذكريات موقف مشابه للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عندما طلب منه أن يقدم حملة إعلانية ضخمة وعلق على ذلك قائلًا: "معقول أغني للرئيس وأعمل إعلانات".