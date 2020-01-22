5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

استُخدمت جوزة الطيب في الطب القديم لعلاج الطاعون والأمراض الالتهابية، وحديثًا بيّن العلم الحديث قيمتها وفوائدها العلاجية على وجه أدق، وخاصة من خلال زيت جوزة الطيب.ويدخل هذا الزيت في تركيبة منتجات للتجميل والعناية بالبشرة بسب نكهته، ويمكنك الاعتماد عليه لتحقيق الفوائد التالية:يخفّف زيت جوزة الطيب رائحة الفم الكريهة، وآلام الدورة الشهرية* تحسين تدفق الدم، وزيادة وصول الأكسجين للخلايا.- علاج التهابات التنفس والقصبة الهوائية.- تخفيف آلام الدورة الشهرية.- القضاء على الرائحة الكريهة للفم.- تحسين الهضم، وتخفيف الانتفاخ وعلاج المغص.