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د. محمد الباز
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توك شو

قيادي بـ«المصريين الأحرار» يطالب بتوسيع مفهوم الأمن الفكري

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:53 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
رباب الأهواني
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قال أحمد مشعل، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور مصادر تهدد الأمن القومي بصورة مباشرة، ومن هذه الأشكال ما يسمى بالإرهاب الإلكتروني، الذي يجب مواجهته بشكل مختلف سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأضاف "مشعل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن التوعية بمفهوم الأمن الفكري، يكون من خلال إنشاء عقول سليمة قادرة على التفرقة بين الأفكار البناءة، والهدامة، وهذا من خلال دمج الشباب في مجالات العمل التي تعزز الانتماء للوطن.

كما أوضح أمين شباب حزب المصريين الأحرار، أن الإرهاب الإلكتروني يعمل على تغير العقول ويهدد مصر بأشكال مختلفة، مشددا على ضرورة العمل على إعداد وتوسيع مفهوم الأمن الفكري.

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