رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير أمني: وجدنا جثثا مقتولة بحرفية خلال أحداث يناير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:52 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن القوات المسلحة بدأت في نزول الشارع فجر يوم 28 يناير 2011، لكن القوات الخاصة نزلت بعدها بأيام بعدما تم دراسة الوضع جيدًا.

• الثورة انتهت يوم 28

وأشار خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنهم صُدموا عندما رأوا الشعب المصري يتم التلاعب به، موضحًا أنه من بعد يوم 28 يناير بالتحديد لم تكن هناك ثورة، وإنما كانت مؤامرة لهدم الدولة المصرية.

وأردف: "كان الوضع خطيرا جدا وكانت السيطرة على الوضع الداخلي كل شغلهم عن طريق إقناع المواطن المصري بالالتزام بالتعليمات الأمنية ومن ناحية أخرى ضبط الأمن وضبط إيقاع العمل الأمني العسكري في تلك التوقيت الحرج في ظل انفلات وانعدام وعدم وجود منظومة أمنية من الأساس".

• جثث مقتولة بحرفية

وأوضح صابر، أنه بدوره كان متمركزا في أحد ضواحي مدينة نصر أمام مول شهير، مردفًا: "وجدنا جثثا مقتولة بحرفية شديدة وملقاة في الشارع عيانا بيانا، وتم نقلها من قبل أفراد القوات المسلحة إلى المستشفيات".

ولفت إلى أن ذلك الأمر كان يؤكد أن هناك أيادي خفية تلعب ضد الشعب المصري، وتعمل على تسخين المشهد وتستهدف خراب الدولة المصرية.

• مواجهة العمليات الإرهابية

وأوضح أن القوات المسلحة والشرطة بدأت في مواجهة الجماعات الإرهابية في 2013 بعدد 306 عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية وفقا للإحصائيات، وانتهت في 2019 بعملية واحدة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يؤكد سحق الإرهابيين في سيناء ونجاح الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية من اقتلاع الإرهاب من جذوره.

• فشل الجماعات الإرهابية

وتابع: "الآن لا نسمع صوتا للإرهاب والإرهابيين في مصر، مما يؤكد السيطرة التامة على الوضع الأمني من قبل الأجهزة الأمنية، والجماعات الإرهابية فشلت فشلا ذريعا في اختراق العمق المدني بأن تكون موجودة داخل المدن وتنفذ عمليات وسط مدنيين".

• حرب الشائعات

وأشار إلى أن حرب الشائعات من ضمن العمليات النفسية والتي تتمثل في التأثير على معنويات المواطن المصري، موضحًا أن الشائعات عبارة عن مجموعة من الأخبار من الممكن أن تحوي شيئا من الحقيقة في بعض الأحيان والباقي كذب وتزييف أو جميعها كذب وتزييف.

ولفت إلى أن ترويجها لغرض ما حتى يتم الوصول لحالة المواطن المعنوية لوضع وضعت من أجله الشائعات، موضحًا أننا واجهنا في فترة من الفترات 21 ألف شائعة في 3 شهور فقط، وهذا يعني أن الجبهة الداخلية للبلاد مستهدفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صالون"الوفد" الثقافي يستضيف قائد الفرقة 777

مكرم محمد أحمد: الإخوان لن تتغير.. ودعاة المصالحة "متخلفين"

#إحنا_ معاك_ يا ريس.. كل المصريين مع الدولة ضد «حرب الشائعات»

خبير: هناك مخطط لتحويل المنطقة العربية لامارة همجية

موضوعات متعلقة

منذ ساعة الا ربع

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

«زى الفل».. بوسى شلبى تكشف حقيقة إصابة يسرا بسرطان الدم

منذ يومين

وزير التعليم عن انتحار طالب «2 ثانوي»: نحتاج بحثا اجتماعيا

منذ حوالي 5 ساعات

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم (فيديو)

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب

الإثنين.. نزار السيسي يوقع «الفخ» في كونكورد السلام