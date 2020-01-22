زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

تستمر فعاليات أسبوع الدمج الثقافى لأطفال البحر الأحمر والقاهرة لليوم السادس على التوالي، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، تضمن زيارة لمتحف الطفل للحضارة والإبداع والتعرف على كيفية بناء الأهرام، والمدة التى استغرقتها للبناء، وأسباب بناؤها، بالإضافة لتعريفهم على أدوات مكتشف الآثار، وتاريخ الفن الفرعونى وأسرار توت عنخ امون، وأسباب نقل معبد ابو سمبل، واثار معبد الكرنك بالاقصر وغيرها من أسرار القدماء المصريين عن علم التحنيطكما تضمنت الجولة تنفيذ ورشة فنون تشكيلية لرسم جداريات ورقية إحداها بتقنية الاورجامى عن عالم البحار تحت إشراف فاطمه التمساح، وأخرى لرسم الحارة المصرية القديمة وأقدم المهن الشعبية والباعة الجائلين تحت إشراف كريمة الديب، بالإضافة لجدارية ورقية عن أهم عناصر الفن الشعبى من طرز ورسومات بالوان زاهية نفذتها نانسي مغربى.