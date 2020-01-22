رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:47 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
تستمر فعاليات أسبوع الدمج الثقافى لأطفال البحر الأحمر والقاهرة لليوم السادس على التوالي، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، تضمن زيارة لمتحف الطفل للحضارة والإبداع والتعرف على كيفية بناء الأهرام، والمدة التى استغرقتها للبناء، وأسباب بناؤها، بالإضافة لتعريفهم على أدوات مكتشف الآثار، وتاريخ الفن الفرعونى وأسرار توت عنخ امون، وأسباب نقل معبد ابو سمبل، واثار معبد الكرنك بالاقصر وغيرها من أسرار القدماء المصريين عن علم التحنيط

كما تضمنت الجولة تنفيذ ورشة فنون تشكيلية لرسم جداريات ورقية إحداها بتقنية الاورجامى عن عالم البحار تحت إشراف فاطمه التمساح، وأخرى لرسم الحارة المصرية القديمة وأقدم المهن الشعبية والباعة الجائلين تحت إشراف كريمة الديب، بالإضافة لجدارية ورقية عن أهم عناصر الفن الشعبى من طرز ورسومات بالوان زاهية نفذتها نانسي مغربى.
زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع
زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع
زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع
زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع
زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع
زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

منذ حوالي 5 ساعات

ليس له علاج.. 7 معلومات عن مرض يوسف فوزي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«النواب البريطاني» يصدق نهائيًا على «بريكست»

منذ حوالي 5 ساعات

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم (فيديو)

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب

الإثنين.. نزار السيسي يوقع «الفخ» في كونكورد السلام