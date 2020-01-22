رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جبران باسيل: أنقذوا البلاد قبل أن تصبح دولة فاشلة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:46 م
جبران باسيل
جبران باسيل
وكالات
طباعة
ناشد وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل، قادة العالم اليوم الأربعاء، المساعدة في إنقاذ بلده كي لا يتحول إلى "دولة فاشلة" وسط أزمة مالية متصاعدة.

ويأمل لبنان أن تنال حكومة جديدة تشكلت أمس الثلاثاء دعما ماليا تحتاجه للخروج من حالة طوارئ اقتصادية عميقة بينما تهدد احتجاجات تزداد عنفا بإدخال البلد في صراع أكثر خطورة في وقت يشهد اضطرابات إقليمية أوسع.

وقال باسيل، الذي يرأس التيار الوطني الحر، وهو أكبر تكتل سياسي مسيحي في نظام المحاصصة الطائفية اللبناني لتقاسم السلطة، في حديث لرويترز خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن لبنان نموذج لتعايش يمكن أن يكون "الترياق الحقيقي للإرهاب" إذا حافظ على استقراره.

وأضاف أنه "بلد نحتاج للحفاظ عليه كي يلعب ذلك الدور ويوسعه، لا أن نجعله يفشل ويصبح في مصاف الدول الفاشلة. هذا لن يساعد اللبنانيين. هذا لن يساعد أي بلد في المنطقة".

ويقول محللون إن نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران في مجلس الوزراء المُشكل حديثا، والمدعوم من حزب باسيل أيضا، يمكن أن يضر بقدرة لبنان على الحصول على تمويل أجنبي يحتاجه لتلبية التزامات ديون وتحقيق الاستقرار لنظامه المالي.

وأثار حضوره منتدى دافوس غضب بعض اللبنانيين الذين يقولون إنه لا يمثلهم ووقعوا عريضة يقولون فيها إنه لا يمثلهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

«زى الفل».. بوسى شلبى تكشف حقيقة إصابة يسرا بسرطان الدم

منذ أقل من ساعتين

نقل عمر البشير للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية داخل السجن

منذ حوالي 5 ساعات

ليس له علاج.. 7 معلومات عن مرض يوسف فوزي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم (فيديو)

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب

الإثنين.. نزار السيسي يوقع «الفخ» في كونكورد السلام