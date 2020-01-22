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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد أن طردهم ماكرون.. تامر أمين يصف شرطة إسرائيل بـ«الجرذان»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:42 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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علق الإعلامي تامر أمين، على المشادة التي وقعت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأحد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لكنيسة "سانت أن" التابعة لفرنسا في مدينة القدس المحتلة.

وقال تامر أمين، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "ماكرون وهو داخل للكنيسة بطبيعة الحال الشرطة الإسرائيلية تتجاوزه لحمايته، وهو ما أغضبه لأنه مسيحي ويعلم بقدسية الكنيسة".

وأضاف: "ماكرون قال للشرطة الإسرائيلية: اتفضلوا للخارج ما تقومون به مخالف للأعراف والتقاليد المعروفة من قرون وأنا لن أقبل بهذا الكلام، وممنوع على الشرطة أن تدخل أي من دور العبادة ولن أسمح بهذا في جودي".

وأكد تامر أمين أن ما قام به ماكرون لكونه رئيس قوي ويرأس دولة قوية خرجت الشرطة الإسرائيلية فورًا كالجرذان، لأنه رئيس له نفوذ استطاع حماية الكنيسة.

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية تستبيح المساجد، ويدخلونها بأحذيتهم والكنائس كذلك لأنه لا يوجد من يردعهم ويقول لهم أن هذا مخالف للقانون.

وشارك ماكرون، في إحياء الاحتلال ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" خلال المحرقة النازية لليهود "الهولوكوست"، والتي تنظمها تل أبيب، لمدة يومين، داخل مدينة "القدس" المحتلة.

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