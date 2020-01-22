«تنشيط السياحة» بالإسكندرية: القانون الموحد يدفع عجلة الاستثمار

أكد محمد سعد، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، سرعة إصدار مشروع قانون السياحة الموحد؛ لما له من قوة كبرى في دفع عجلة الاستثمار السياحي وتذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين السياحيين، من خلال إصدار تراخيص أو تعاملات ضرائبية وغيرها من التعاملات التى تعوق الاستثمار السياحي والتعامل من خلال الشباك الواحد.وقال سعد في تصريحات صحفية، إن القانون سيجمع شتات أسرة السياحة فى منظومة واحدة لمواكبة النهضة السياحية الكبرى التى تشهدها البلاد والتى توليها الدولة الاهتمام الأكبر لما لها من مردود اقتصادى، لافتًا إلى أن الخطوة الأهم فى إصدار القانون هو مشاركة جميع العاملين فى قطاع السياحة بمصر.