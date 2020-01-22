«مصر للطيران للخدمات الأرضية» تعقد فعاليات «يوم السلامة»

عقدت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اليوم الأربعاء، فعاليات يوم السلامة Safety Day بمحطة مطار سوهاج الدولي، وذلك في إطار حرص الشركة على نشر الوعي لدى العاملين بثقافة السلامة وترسيخ أسس ومفاهيم نظام إدارة السلامة SMS وتطبيقا لسياسة السلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران.وبدأت فعاليات "يوم السلامة"، بعروض تقديمية متنوعة للتوعية بالموضوعات الهامة في مجال السلامة تشمل (نظام إدارة السلامة SMS بالشركة - إنجازات محطة سوهاج في مجال السلامة - سياسة وأهداف السلامة لعام 2020 - نظام الإبلاغ الإلزامي والتطوعي والسري Safety Reporting - الالتزام بالسرعات المقررة - مخلفات الأجسام الصلبة الـ FOD - الالتزام بالواجبات والمسئوليات وإجراءات العمل القياسية وكافة معايير وإجراءات السلامة).كما جرى عرض فيديوهات متنوعة للتوعية بكيفية التعامل مع الطوارئ والأزمات خاصة بما تم من إجراءات التعامل بحرفية مع حريق الطائرة الأوكرانية بمطار شرم الشيخ الدولي من خلال العاملين بالخدمات الأرضية.واختتمت فعاليات يوم السلامة، بتكريم العاملين المتميزين في مجال السلامة بمحطة سوهاج بشهادات تقدير وهدايا تذكارية تقديرا لجهود العاملين، فضلا عن تكريم العاملين المتقدمين ببلاغات تطوعية متميزة في مجال السلامة بالمحطة والتي كان من شأنها تحسين النظام أو إزالة مخاطر عن مكان العمل، وأيضا توزيع جوائز وهدايا للعاملين الفائزين بمسابقة يوم السلامة تحفيز لهم.فيما قام مسئولي السلامة، بإجراء تطبيق عملي للسلامة على أرض المهبط للتوعية بالكشف عن مخلفات الأجسام الغريبة الـFOD والوقاية من مخاطرها.شارك في فعاليات يوم السلامة، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والجودة، ومدير إدارة السلامة، ورئيس قسم سلامة التحميل والمهبط، بالإضافة إلى اللواء طيار هشام فريد مدير مطار سوهاج، ومدير أمن الموانئ، العقيد رئيس مباحث المطار، وعدد من مديري شركة مصر للطيران للأسواق الحرة والخدمات الجوية والمختصين في مجال السلامة بالشركة المصرية للمطارات، فيما قدم عادل عبد اللطيف مدير محطة سوهاج والعاملين بالمحطة، شكرهم للمهندس مجدي محمدينرئيس الشركة على دعمه المستمر لهم.