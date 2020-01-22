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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: مشروع قانون بريكست ينتظر توقيع الملكة ليصبح قانونا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:35 م
بريكست
بريكست
ا ش ا
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ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن مشروع القانون الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ينتظر الآن فقط موافقة الملكة اليزابيث الثانية ليصبح قانونا؛ بعد موافقة مجلس العموم اليوم بصورة نهائية على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.

وسيتم إرسال الوثيقة لتوقيع الملكة، مما يمهد الطريق للمملكة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في تمام الساعة 11 مساءً من 31 يناير الحالى، وأفادت الصحيفة بأنه سيتم إرسال الوثيقة للملكة للتوقيع عليها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون (بريكست) الذي سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

وكان مجلس اللوردات، أجرى تغييرات عديدة على التشريع بداية الأسبوع الحالي شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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