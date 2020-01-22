خبير أمني: قادرون على اختراق التنظيمات الإرهابية قبل تنفيذ عملياتها

قال اللواء إيهاب يوسف، الخبير الأمني، إن المؤسسة الأمنية أصبحت قادرة على اختراق التنظيمات الإرهابية وضبطها قبل تنفيذ عملياتها.وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء اليوم الأربعاء، أن التنظيم الإرهابي الذي تم ضبطه اليوم به شق دولي ومحلي، مشيرًا إلى أن مصر تكافح الجريمة عبر الدول.كما أوضح الخبير الأمني، أن التشكيل الذي تم ضبطه اليوم كان يستهدف القيام بأعمال عدائية على الأرض؛ لمحاولة زعزعة الاستقرار والأمن في مصر، مشددًا على ضرورة استرجاع كل مواطن مصري أحداث 25 يناير، واسترجاع مدى استهداف الشرطة المصرية في وقتها.