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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ولاد الكار

اقرأ في «الشورى» غدا.. «حارس العرب»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:30 م
جريدة الدستور
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تصدر جريدة "الشورى" الأسبوعية التي يترأس مجلس إدارتها وتحريرها محمود الشويخ، ورئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب محمد فودة، عددها غدًا الخميس، ويتضمن ملفات وموضوعات خاصة تتناول الشأن العام.

وتحت عنوان "حارس العرب"، يتناول الإعلامي محمد فودة، تفاصيل تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأزمة الليبية، واتصالاته بزعماء وقادة العالم، والتي كان لها الدور الأكبر في حماية ليبيا من الضياع.
كما يتناول حجم الثقة التي يوليها الليبيون في الرئيس إذ يهتفون باسمه في مسيراتهم المواليه لقواتهم المسلحة.

وفي احتفال العيد الـ 68 للشرطة، تقدم الجريدة ملفا خاصا عن تضحياتهم تحت عنوان "درع البلد"، في احتفال بالرجال الذين لا يخافون الموت.

وتنشر الجريدة موضوعا عن دور الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، في عبور المطبات التشريعية الصعبة تحت عنوان "تحت القبة فقيه".

وتقدم الصحيفة تفاصيل قصة محاولة اغتيال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بسلاح الفبركة والتسريبات المصنوعة، وكيف أن دويلة قطر تستهدفه بسبب معارضته سياستها ودوره في 30 يونيو.

وفي الفن، أجرت الصحيفة حوارا خاصة مع النجمة يسرا، تحت عنوان "الملكة"، وتقول فيه إن الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول إليه.

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