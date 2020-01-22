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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مشاورات حزبية لتشكيل قائمة وطنية ليبرالية قبل الانتخابات البرلمانية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام نصير
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كثفت الأحزاب السياسية من مشاوراتها لتشكيل تحالفات تخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط مطالبات بتشكيل قائمة وطنية تضم كل الأحزاب الفاعلة.
من جهته، قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، يؤيد الدخول فى تحالفات انتخابية وبرلمانية مع أحزاب مدنية ذات أيديولوجية ليبرالية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب دخل فى مشاورات فى الآونة الأخيرة مع عدد من الأحزاب لتشكيل ائتلافات انتخابية.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن حزب الوفد يؤيد تشكيل قائمة وطنية تضم كل الأحزاب المدنية لخوض الاستحقاقات الانتخابية، ولا يمانع الدخول فى قائمة انتخابية مع حزب مستقبل وطن أو غيره من الأحزاب الوطنية ذات المرجعية الليبرالية.
بدوره، قال اللواء محمد على بلال، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يتابع عن كثب المشاورات بين الأحزاب فى الآونة الأخيرة حول تدشين تحالفات لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، لافتًا إلى أن الظروف السياسية والإقليمية التى تمر بها البلاد تحتم أن يتوافق الجميع داخل قائمة وطنية، ذلك أن الوضع الحالى لا يحتمل أى صراعات أو نزاعات، ومن ثم لا بد أن تسمو الأحزاب فوق المصالح الشخصية والحزبية لإعلاء مصلحة الوطن.
وأضاف أن ما تشهده الساحة السياسية فى الفترة الحالية مجرد مشاورات لم تصل إلى اتفاقات رسمية لتشكيل تحالفات أو ائتلافات، إلا أنها قد تفضى إلى قائمة توافقية بين جميع الأحزاب.
وأشار إلى أن وجهة نظر الحزب أن تجرى الانتخابات البرلمانية بنسبة ٥٠٪ للقائمة و٥٠٪ للفردى لإحداث توازن بين النظامين، مبينًا أنه برغم أن نظام القائمة يثرى الحياة الحزبية بشكل أكبر، إلا أن النظام الفردى يعطى فرصة للمواطنين فى الشارع للاختيار. وقال المهندس حسام الخولى، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن الحزب يفكر فى المشهد السياسى أكثر مما يفكر فى مصلحته الخاصة، مشيرًا إلى أن الحزب يؤيد تشكيل قائمة وطنية تمثل كل القوى الوطنية تحت قبة البرلمان.

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