القبض على ممول مظاهرات ضد مصر والإمارات فى برلين

كشف الكاتب الصحفى محمد زيان، المقيم فى فرنسا، عن أن الأمن الألمانى ألقى القبض على أحد الأشخاص الذين حاولوا تمويل تظاهرات معادية لمصر والإمارات ومؤيدة لقطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية فى ألمانيا، على هامش انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد الماضى.وأوضح «زيان» أن اعتقال المتهم حدث فى أحد فنادق العاصمة الألمانية عندما كان يهم بمغادرة الفندق وهو يحمل فى يده حقيبة يدوية تضم ١٣٠ ألف يورو نقدًا، وتحوى عملات من فئة ٥٠ يورو، مشيرًا إلى أن التحريات بينت أنه كان ينوى استخدامها فى تمويل مظاهرات ضد مصر والإمارات أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين.وأضاف: «المتهم يحمل الجنسية البولندية، واكتشف مسئولو الفندق أنه يوزع الأموال، واعتقدوا أنه يدبر لعملية إرهابية فأبلغوا الشرطة الألمانية لاعتقاله».وأشار إلى أن «البولندى أقر أمام السلطات بتوزيع ما لا يقل على ٣٧٠ ألف يورو على مجموعة من الأشخاص، من الذين قدموا من عدة دول أوروبية، ومن ألمانيا، أيضًا، مقابل تنظيمهم مظاهرة ضد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، أمام مقر تنظيم المؤتمر».وكشف عن أن المتهم أقر أيضًا أنه حصل على هذه الأموال من دبلوماسى خليجى لا يعرف جنسيته، وقال إنه تربطه به علاقة صداقة منذ بضعة أشهر، بعدما تعرف عليه فى حفل استقبال بالسفارة القطرية ببولندا، ما يشير لتورط الدوحة بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية فى تمويل هذه التظاهرات.