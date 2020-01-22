«التضامن»: وفرنا 50 ألف فرصة عمل فى 9 محافظات

أكد الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي.وقال مستشار برنامج فرصة فى تصريحات اليوم، إن برنامج فرصة يعمل على توفير 50 ألف فرصة عمل فى المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، موضحا أن البرنامج يعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم.