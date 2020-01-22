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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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هيثم الحاج: معرض الكتاب عيد حقيقي يظهر قوة مصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:09 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض عيد حقيقي، يظهر قوة مصر وتماسكها وقدرتها على تنظيم أحداث كبيرة ومتنوعة، يأتيها ناس من خارج مصر.

وأضاف الحاج، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن 60% إلى 70% من جمهور المعرض شباب، وهذه علامة كبيرة على نهوض الدول.

وأردف أن فكرة القوة الناعمة، ليست مرتبطة بالثقافة فقط، وإنما كل ما يصدر عن المجتمع المصري، وهي الفكرة الأهم، خاصة بعد الموقع الذي اتخذه المعرض على خريطة الإعلام العام الماضي.

ولفت إلى أن الصحافة الإنجليزية في التسعينات أطلقت على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجه مصر.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتفقد رئيس الوزراء عددا من الأجنحة بالمعرض يرافقه وزيرا الثقافة والإعلام وعدد من المسئولين، وحضر الإفتتاح عدد من الكتاب والصحفيين.

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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