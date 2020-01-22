تحت القصف.. أسرار كتب فضح الإخوان













تشهد الدورة ٥١ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، التى انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء، طرح الكثير من الإصدارات التى تدور حول جماعة الإخوان الإرهابية، سواء ما يتعلق بالتاريخ الأسود للجماعة منذ نشأتها فى ١٩٢٨، أو ما يكشف خبايا وأسرار فترة حكمها لمصر قبل ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣. على رأس هذه الإصدارات كتاب «أيام مرسى» للدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفى مقدم برنامج «٩٠ دقيقة» على قناة «المحور»، الذى لم يتناول فقط السنة التى حكم فيها محمد مرسى، إنما وثق تجربة «مرسى» مع الجماعة الإرهابية منذ انضمامه إليها.وتضم القائمة الجزءين الأول والثانى من كتاب «سر المعبد» للمفكر ثروت الخرباوى فى طبعتين جديدتين بجانب كتابه الأحدث «القضاء والجماعة»، و«حكايات ونوادر الإخوان فى زمن الحكم والسلطان»، للكاتب الصحفى مصطفى بكرى.