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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسرار «القاهرة كابول».. لطفى إرهابى خطير وعبدالوهاب ضابط والصاوى إعلامى كبير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:33 م
طارق لطفى
طارق لطفى
دعاء عبدالمقصود
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بدأ المخرج حسام على التحضير لمسلسل «القاهرة كابول»، الذى يعد من بين الأضخم إنتاجيًا فى دراما رمضان ٢٠٢٠، ويعقد اجتماعات مكثفة حاليًا بعد استقرار شركة «سينرجى» المنتجة على معظم أبطال العمل فى الأسبوع الماضى.
ويبحث «على» عن مواهب جديدة للمشاركة فى المسلسل الذى سيعتمد فى أحداثه على ٥٠٪ من الشباب، واستعان بشركة خاصة لاختيار العناصر الأفضل قبل تحديد موعد نهائى للتصوير، المرجح أن يبدأ نهاية يناير الجارى، خاصة بعد انتهاء السيناريست عبدالرحيم كمال من كتابة الحلقات الأولى من العمل وتسليمها للشركة المنتجة.
وانتهى القائمون على العمل من اختيار معظم الفنانين المشاركين فى البطولة، وهم طارق لطفى، وخالد الصاوى، وفتحى عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوى، وحنان مطاوع، وشيرين، وسيتم إعلان انضمام شخصية أخرى من نجوم الصف الأول خلال أيام، ويجرى التفاوض معها حاليًا.
ورغم فرض صناع العمل السرية حول شخصيات المسلسل، علمت «الدستور» من مصدر أن طارق لطفى يؤدى شخصية إرهابى خطير، ويلعب فتحى عبدالوهاب دور ضابط مخضرم، بينما يجسد خالد الصاوى شخصية إعلامى شهير.
ويعقد فريق العمل بقيادة المخرج جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل النهائى وملامح الشخصيات الرئيسية، فضلًا عن شكل الديكورات والملابس وغيرها من التفاصيل، ووضعت الشركة المنتجة خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المقبل.
ويدخل أبطال المسلسل فى معسكر مغلق للخضوع لتدريبات تتعلق بالعمل، خلال أيام، وانتهى المخرج من معاينة أماكن التصوير فى مصر للحصول على التراخيص اللازمة، على أن تصور مشاهد العمل الخارجية فى إحدى الدول الأوروبية التى لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، مع الاعتماد على فريق أوروبى خاص لتصميم مشاهد «الأكشن» والتفجيرات.
وتتناول قصة المسلسل المؤامرات التى تحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر، خلال الفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على عدد من الأعمال الإرهابية التى نُفذت فى هذه الفترة، ويعتمد على البطولة الجماعية لعدد من النجوم، بجانب ظهور عدد آخر من ضيوف الشرف.

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