حسين عثمان يكتب: متى تذهب جائزة الدولة إلى على الحجار؟

المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان على موعد، مساء الخميس الماضى، مع ليلة فى حب على الحجار، والمناسبة كانت تكريم وزارة الثقافة للمطرب الكبير، بعد حصوله على جائزة السلطان القابوس للثقافة والفنون والآداب فرع الفنون فى نوفمبر الماضى التى مُنِحَت لأول مرة فى مجال الطرب العربى، وحصل عليها الحجار كأول مطرب يحصل على الجائزة متفوقًا على ٢٧ مطربًا عربيًا.تكريم وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية لعلى الحجار جاء لحفظ ماء الوجه، بعدما عبر المطرب الكبير فور إعلان فوزه بالجائزة، والمرارة تكسو حلقه والدموع تخنق حنجرته الذهبية، عما تمناه من الحصول على مثل هذه الجائزة من بلده مصر.تاريخ على الحجار تضيق به المساحة، ولكن إطلالة عابرة عليه تضعك أمام مشروع غنائى عمره الآن أكثر من أربعة عقود، لم يكتف صاحبه خلالها بالغناء والسلام، وإنما صاغ منذ بدايته رؤية أسهمت بقوة فى رسم ملامح الأغنية العصرية البديلة فى سبعينيات القرن العشرين، مشروع تتلخص ملامحه فى موهبة ولدت ونشأت وشبّت فى أحضان مدرسة موسيقية شرقية بوزن والده الموسيقار إبراهيم الحجار، سلمه بعدها شهادة تخرج مفادها أن يصنع فنًا يعيش بعد موته لا فنًا يموت أمام عينيه فى حياته، وهى النصيحة الكنز التى شكلت فى تقديرى أهم ملامح مشروع الحجار، ملمح القدرة على الاستمرار يغنى ثلاثة وأربعين عامًا ولا يزال.مع الموهبة والدراسة والرؤية، جاء اهتمام على الحجار بالدخول فى تفاصيل الصناعة، فاختار أن ينتج لنفسه وهو بعد فى أول المشوار، حتى يتحرر مبكرًا من سطوة قواعد سوق ضلت طريقها، بعد رحيل بعض الكبار وانعزال البعض الآخر، اختار الحجار الطريق الصعب حتى ولو على حساب تواجده أحيانًا لضيق ذات يد الإنتاج، واكتمل مشروعه باجتماع كبار صناع الأغنية على حنجرته الاستثنائية منذ انطلاقها، فأنت تتحدث عمن اكتشفه وقدمه بليغ حمدى على إيقاع كلمات عبدالرحيم منصور، وحلّق صوته مغردًا برباعيات صلاح جاهين على أنغام سيد مكاوى، قبل أن يجعل من تترات وفواصل المسلسلات بطلًا مع الأبنودى وسيد حجاب والشريعى وعمر خيرت.تكريم الحجار كان مشهدًا مهيبًا يليق بجلال حنجرته وقدر صوته، حضور كامل العدد من جمهور «سمّيع» يؤكد الحجار دائمًا دوره كأحد أهم أركان نجاحه، أوركسترا يليق بوقفة الحجار على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، قوامه أكثر من مائة من أمهر العازفين وأفراد الكورال، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو المتألق أحمد عاطف، ولعلها كانت مصادفة مبهجة أن يصاحب أوركسترا «صوت مصر» «صوت على الحجار» فى ليلة تكريمه، والتى قدمها الإعلامى حسين حسنى بإلقاء خالص القوة والعذوبة، أعقبه فيلم وثائقى يستعرض مسيرة الحجار، قبل أن تهديه الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم درع التكريم بصحبة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.أما إخراج الحفل وهندسة الصوت وإضاءة المسرح فجميعها جاءت مكملة لفخامة الحدث، والذى ضم فاصلين غنائيين أمتع فيهما الحجار جمهوره بنخبة من أجمل أغانيه، وفاجأهم خلالها بحضور حنان ماضى، وهى مشهد مهم فى تاريخ الحجار، لتشاركه غناء أيقونات «المال والبنون» و«اللقاء الثانى» قبل أن يقدما رائعتهما الجديدة «بضحك من قلبى»، كلمات سليل الكبار سالم الشهبانى، وألحان الموسيقار المبدع شادى مؤنس، فى عودة قوية لـ«الدويتو الغنائى».. كنت محظوظًا بحضور حفل تكريم الحجار بدار الأوبرا المصرية، وفى إطار تجديد مشروع مصر الثقافى أطرح الموضوع للمناقشة.. متى تذهب جائزة الدولة فى الفنون إلى مطرب؟!.. متى تذهب جائزة الدولة فى الفنون إلى على الحجار؟!.