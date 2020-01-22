أشرف زكي: خالد النبوي «زي الفل»

نفى الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، إثر إصابته بأزمة قلبية مساء الثلاثاء، خاصًة بعد إجراءه عملية توسيع أحد شرايين القلب.وأضاف ذكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفنان خالد النبوي "زى الفل" وحالته الصحية النبوي تحسنت كثيرًا، مؤكدًا أنه سيخرج من المستشفى غدًا بعدما تعافى من أزمته.وتعرَّض الفنان خالد النبوي، الثلاثاء، لأزمة صحية مفاجئة خلال وجوده بإحدى صالات الألعاب الرياضية، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة.وأكد عصام سعيد، مدير أعمال النبوي، لـ«الدستور»، أن حالة الفنان الصحية استقرت، ومن المنتظر أن يخرج الأربعاء من المستشفى، مشيرًا إلى أنه ستجري فحوصات طبية وتحاليل للاطمئنان بشكل كامل على صحته.وقال «سعيد» إن خالد النبوي (53 عامًا) تعرَّض ظهر الثلاثاء لحالة هبوط بسبب قلة الأكل وزيادة جرعة التمرينات في «الجيم»، وهو ما دفعه للذهاب إلى المستشفى وليس بسبب إصابته بأزمة قلبية، مؤكدًا أنه ركب دعامة فقط، وهو إجراء عادي للغاية.وأكد الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، أنَّ الفنان خالد النبوي، أصبحت صحته جيدة.وكانت مصادر مقربة من النبوي أكدت لـ«الدستور»، أنه أغشي عليه ونقل إلى المستشفى ظهر الثلاثاء في حالة خطرة للغاية، وشخصت حالته بأنها أزمة قلبية، وأجريت له عملية قسطرة ودعامة في الشريان التاجي الأيمن.وأوضحت المصادر أن عائلة النبوي تواصلت مع الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب لمتابعة حالته نظرًا لخطورتها، إلا أن الطبيب العالمي أرسل مساعديه لوجوده خارج مصر.وطلبت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، من جمهوره الدعاء له، بعد نقله إلى المستشفى، وكتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله».