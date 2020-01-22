ترمومتر النفسية..علماء يضعون عوامل لتحديد المُعرّضين للاكتئاب بينها اللون

قالت دراسة حديثة أعدها باحثون فى جامعة كينجز كوليدج، بلندن، إن هناك مجموعة من العوامل يمكن من خلالها تحديد الشباب المُعرضين للإصابة بالاكتئاب، وتشمل الجنس ولون البشرة والمستوى الدراسى.وذكر تقرير لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن مُعدى الدراسة ابتكروا أداة زعموا أنها يمكن أن تساعدهم فى تحديد الأطفال المعرضين للاكتئاب فى شبابهم، من خلال الاعتماد على ١١ عاملًا.استخدم الباحثون بيانات أكثر من ألفى طفل برازيلى، فى الخامسة عشر من العمر، لتطوير الأداة مع تطبيق عدة قياسات، منها: مستوى التحصيل الدراسى والكشف عن تعاطى المخدرات أو الكحول من عدمه، إلى جانب بعض العوامل النفسية، مثل إذا كانوا قد غادروا البيت من قبل كنوع من الهروب من أى مشكلات أو أحداث مؤلمة.وأشارت الدراسة، التى تم نشرها فى مجلة الأكاديمية الأمريكية للطب النفسى للأطفال والمراهقين، إلى أنه من خلال تحليل كل هذه العوامل يمكن للعلماء تحديد ما إذا كان الطفل البالغ ١٥ عامًا سيعانى الاكتئاب عندما يبلغ الثامنة عشرة أم لا؟ موضحة أن تلك العوامل تشمل: جنس الطفل ولون بشرته وعلاقته بوالديه.وأضاف الباحثون أن هناك مجموعة من الطرق الأخرى للتغلب على خطر الإصابة بمرض الاكتئاب، التى تعتمد على تاريخ الأسرة فيما يخص الإصابة بالاكتئاب، أو شعورهم بأى أعراض فسيولوجية أو نفسية، والتى قد لا تكون خطيرة بما يكفى للإشارة إلى إصابتهم بالاكتئاب.ونقل تقرير الصحيفة عن الدكتورة فاليريا مونديلى، من جامعة كينجز كوليدج لندن، التى شاركت فى تأليف الدراسة قولها: «يمثل البحث خطوة أولى ومهمة لفحص الشباب وتحسين الصحة العقلية»، إذ يعانى نحو واحد من كل ٦ بالغين، بنسبة تقدر بـ١٧٪، فى إنجلترا مشاكل فى الصحة العقلية مثل القلق أو الاكتئاب.وحسب إحصائيات المعهد الوطنى للصحة العقلية فى الولايات المتحدة، يعانى نحو واحد من بين كل ٥ «أى ٦٠ مليون تقريبًا» فى أمريكا مشاكل نفسية.ولفتت الباحثة إلى أن الدراسة اعتمدت على تحليل ١١ عاملًا أساسيًا، اجتمع العلماء على أن لها ارتباطًا وثيقًا بالإصابة بالاكتئاب، واستخدموها فى الدراسة للتنبؤ بإصابة أى شخص بالمرض.وتلك العوامل هى: «الجنس البيولوجى، لون البشرة، تعاطى المخدرات، الفشل الدراسى، الشعور بالعزلة الاجتماعية، المشاركة فى الاختلافات، الاحتدام وضعف العلاقة مع الأم، ضعف العلاقة مع الأب، ضعف العلاقة بين الوالدين وبعضهم بعضًا، وسوء معاملة الطفل وعدد مرات الهروب من المنزل».وأضافت الباحثة أن الباحثين الذين أعدوا الدراسة عملوا على تجاوز الطرق التقليدية لتحديد الشباب الذين قد يتعرضون لخطر الإصابة بمرض الاكتئاب، كما حاولوا التعلم والاستفادة من درجات المخاطر المستخدمة للتنبؤ بالمشاكل الصحية الأخرى، مثل «درجة فرامنجهام» لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تحاول التنبؤ بخطر إصابة شخص بنوبة قلبية على مدار ١٠ سنوات.واعتمدت الدراسة على تقييم مجموعة من الطلاب البرازيليين فى كل من ١٥ عامًا و١٨ عامًا، ثم طور الباحثون الأداة للتنبؤ بخطر معاناتهم الاكتئاب.ولفتت إلى أن تلك الأداة تم استخدامها أيضًا لمحاولة التنبؤ بالإصابة بالاكتئاب بين ١١١٤ طفلًا بريطانيًا بعمر ١٢ عامًا، و٧٣٩ طفلًا بعمر ١٥ عامًا من نيوزيلندا، لكن العلماء وجدوا أن الأداة لم تكن فعالة على الشباب فى تلك البلدان، لأنه لم يكن هناك نفس المستوى من المعلومات المتاحة لهم، وجرى استخدام تدابير مختلفة لتقييم صحتهم العقلية بعمر ١٨ عامًا.وقال الدكتور كريستيان كيلينج، من جامعة ريو غراندى دو سول الفيدرالية فى البرازيل، وهو مشارك فى الدراسة، إن النتائج تشير إلى الحاجة إلى تكييف نتيجة الاختبار وفقًا للمكان أو البلد الذى سيتم استخدامه فيه.ولفت التقرير إلى أن الدراسة كانت جزءًا من مشروع «IDEA» لتحديد الاكتئاب المبكر فى مرحلة المراهقة والممول من جمعية «MQ» لأبحاث الصحة النفسية، ويعتمد هذا المشروع على تحليل البحوث والبيانات من المملكة المتحدة والبرازيل ونيجيريا ونيبال فى محاولة للعثور على عوامل الخطر العالمية للإصابة بالاكتئاب لدى الشباب.ونقلت عن دكتور «كيلينج» قوله: «فى دراستنا حاولنا أن نتجاوز الطرق التقليدية لتحديد الشباب المعرضين لخطر كبير من الاكتئاب والتعلم من التخصصات الطبية الأخرى التى تجمع بين متغيرات متعددة لتوليد درجات مخاطر مركَّبة، مثل درجة خطر فرامنجهام للقلب والأوعية الدموية، وهذا يعد أمرًا جديدًا نسبيًا فى مجال الصحة العقلية».وأضاف: «عند تطوير أى أداة جديدة لتقييم المخاطر، من المهم النظر فى كيفية عملها فى العالم الحقيقى، وكجزء من مشروع (IDEA)، نجرى مقابلات مع المراهقين والآباء وأصحاب المصلحة الآخرين لفهم تصوراتهم عن هذه الأداة والآثار الأخلاقية لاستخدامها لتقسيم الشباب من حيث خطر الإصابة بالاكتئاب».