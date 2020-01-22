خالد عكاشة يكشف تكتيك «الإرهابية» ضد مصر (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التكليف الجديد لعناصر الإخوان هو اصطناع عدم انتمائهم للإخوان والتأكيد على هذا الأمر، ليبدو أنهم شباب مصري عادي يحمل غضب ضد الدولة والشعب.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن العناصر التي ألقي القبض عليها، أكدت في اعترافاتها، أنهم لو أعلنوا عن هوياتهم سيتم لفظهم مباشرة، لهذا كان هناك تأكيد طوال الوقت أنهم لا ينتمون للإخوان.ولفت إلى أنهم كلفوا باطناع تظاهرات، وتعامل خشن، لكن في الوقت نفسه يتواجدون في الصفوف الخلفية.وأردف: "إنكار الانتماء للإخوان، هو تكتيك جديد، به قدر من المرونة، لاصطناع خطط جديدة واستخدام السوشيال ميديا، من خلال حسابات ينكروا فيها تماما انتمائهم للإخوان، ويبدأوا ببث أخبار مزيفة باستخدام شعارات صحف مصرية عادية وشهيرة، حتى تنطلي أكاذيبهم على كثير من المتابعين".وأكد عكاشة، أن أجهزة الأمن قامت بدور مهم، للقبض على هذه الخلية التي تلعب أدوار معقدة للغاية، وكان خطة الوصول لعناصرها، تطلب جهد أمني احترافي".وأشار إلى أن الأسلحة والحرز الذي تم ضبطه بحيازتهم، من طائرات مسيرة درونز، وبنادق قناصة، تؤكد أنهم يحاولون استغلال ذكرى 25 يناير في صناعة أي شكل من أشكال الفوضى، وتنفيذ أي شكل من أشكال الاعتداءات، ليبرز أن هناك ضحايا في الشارع.ونوه عكاشة، إلى أن الأموال المضبوطة، بهذا التدفق كبير جدًا، يتطلب من جهات التحقيق الكشف عن مسار الأموال وكيف دخلت، والتي غالبا جاءت عبر تأسيس شركات وهمية تحت أسماء مستعارة وغطاءات خاصة، مردفًا:"على ما يبدو أن الخلية التي ضبطت هي مجموعات متناثرة ومتباعدة في شكل خلايا عنقودية".