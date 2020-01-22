«مستقبل وطن» يشيد بمشاركة السيسي فى قمة لندن

ثمن النائب اشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اعمال القمة البريطانية الافريقية في لندن، قائلا انها خطوة هائلة من جانب الرئيس حضور الفعاليات الدولية والاقليمية التى تهتم بأفريقيا وتلفت الانظار لقضاياها ومتطلبات التنمية بها.ونوه عثمان في بيانه، بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة والتي نبه فيها إلى أن تحديات الاقتصاد تعوق آفاق التنمية بالقارة وخطتها التنموية، مشيدا بالتحركات الدولية والإقليمية التي تقوم بها مصر لتعزيز عملية التنمية في أفريقيا والارتقاء بطموحات شعوبها وتعزيز الاستفادة بمقدراتها وامكانياتها الهائلة.وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن التوجه المصري نحو أفريقيا لم يحدث بمثل هذا الزخم الذي يتم به الآن في عهد الرئيس السيسي، منذ أكثر من ٥٠ عاما، موضحا أن مصر تعزز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مختلف دول القارة.