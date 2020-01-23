سلطان السامعى: نحن جاهزون بالسلاح لاستقبال أى تدخل تركى فى اليمن(حوار)

- كيف ترى تأثير التدخل التركي في الشأن السوري واليمني؟

- ما هي أبرز الآليات التي تتبعها تركيا للتدخل في الشأن اليمني؟

- كيف ترون تداعيات الدعم التركي للجماعات الإرهابية والمتطرفة على أمن المنطقة؟

- هل يتم التصعيد خلال الفترة المقبلة ضد التدخل التركي سواء في الشأن اليمني أو المنطقة؟

- هل تتوقع تغيير النظام التركي لسياسته العدائية تجاه دولتكم أو المنطقة بشكل عام؟

تركيا والإخوان يعملون على تمزيق الأمة العربية لصالح إسرائيلتركيا تكبدت 350 ألف قتيل عندما حاولت احتلال اليمن في السابقأحلام أردوغان تحطمت بشأن إعادة الأمبراطورية العثمانيةقال عضو مجلس النواب اليمني سلطان السامعي، إن جماعة الإخوان هي جماعة وظيفية ليس فقط في اليمن وإنما في المنطقة العربية برمتها، وتعمل من أجل تنفيذ المشروع التركي في المنطقة، واليمن جزء من هذا المخطط.وأضاف «السامعي»، أن تركيا تعمل مع الإخوان لتمزيق الأمة العربية خدمة لمصالحها ومصالح إسرائيل، مؤكدًا على أنه إذا فكرت تركيا في التدخل في اليمن فإن قبورهم جاهزة بجانب قبور أسلافهم الأولين الذين غامروا في السابق لاحتلال اليمن فكانت النتيجة 350 ألف قتيل تركي في اليمن.. وإلى نص الحوار:التدخل التركي بسوريا أدى الى تدمير سوريا لخدمة للصهيونية والأمريكان والإمبريالية الغربية، أما في اليمن فتدخلهم حتى الآن محدود، ويتمثل في دعم الإخوان معنويًا، وقد سبق أن دعمت تركيا الإخوان في اليمن بأسلحة قبل الحرب بسنوات.تركيا تعمل مع الإخوان في المنطقة على تمزيق الأمة العربية خدمة لها ولإسرائيل، لتتربع على المنطقة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وهو الدور المناط بها من قبل الأمريكان، أما إذا حاولت التدخل مباشرة في اليمن فهي تعرف اليمن منذ سنوات طويلة عندما كانت امبراطورية كبيرة، وحاولت لأكثر من مرة احتلال اليمن فخسرت أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف قتيل في اليمن، فإن أرادت أن تعيد المغامرة مرة أخرى فإن قبورهم جاهزة في اليمن بجانب قبور أسلافهم الأولين.لكن أبرز الآليات التي تعتمد عليها تركيا هي الإخوان المسلمين الذين باعوا أوطانهم للمعتدي مقابل المال خدمة لإسرائيل والإمبريالية الغربية.التداعيات التي تركها الدعم التركي لشذاذ الأفاق في سوريا ومصر وليبيا والعراق والمنطقة برمتها يسير بنفس المسار المرسوم من قبل الصهيونية والإمبريالية الغربية، والذي سبب مزيدًا من التمزق والتشرذم ودمر البنية التحتية وكل مظاهر التقدم لتعود المنطقة عشرات السنين للخلف.بالنسبة لنا في اليمن فالتصعيد ضد تركيا سيكون قويًا، واعتقد سيكون كذلك بالعراق وسوريا وليبيا ومصر، أما نحن في اليمن فجاهزون لاستقبال أي تدخل تركي بسلاح.أردوغان كان يحلم بإعادة الأمبراطورية العثمانية في المنطقة، هكذا كان يحلم لكن تحطمت أحلامه منذ البداية في سوريا والعراق وغيرهما، فاتجه نحو ليبيا، ثم يبدو أنه سيتوقف للإحباط الذي أصيب به فاتجه نحو التوسط للمصالحة، ولم ولن يفلح بشئ، لأنه قد أصبح مفضوحًا أمام العالم العربي والإسلامي بأنه أحد أدوات الهدم الإمبريالية الغربية، ولمصلحة العدو الصهيوني.