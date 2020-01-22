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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح المنطقة التكنولوجية لتوفير 6 آلاف فرصة عمل في السادات.. قريبا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:50 م
السادات
السادات
ولاء القاضى
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استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء مجدي يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيلكون للمناطق التكنولوجية، والمهندس سامح الملاح العضو المنتدب للشركة، والعميد أحمد سالم مدير المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، والوفد المرافق لهم بمكتبه بالديوان العام، بحضور مدير عام الإدارة العامة للبناء وتنمية القرية، وذلك لبحث سبل أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات استعدادا لافتتاحها وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم.

طالب الوفد، المحافظ بضرورة توفير نقطة تأمين شرطية بجوار المنطقة وكذا رفع كفاءة الإنارة بالطرق المؤدية للمنطقة، ووعدهم المحافظ، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية تحقيقا للصالح العام.

ومن جانبه أفاد العضو المنتدب للشركة، أن المنطقة التكنولوجية بالسادات تقام على مساحة 50 فدانا وتضم العديد من الأنشطة المختلفة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وتشمل مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات ومعامل للتطوير والتميز، كما تضم مراكز لتقديم خدمات التعليم وبناء القدرات ومراكز لخدمة المواطنين، مؤكدا أن المنطقة ستعمل على توفير 6 آلاف فرصة عمل للشباب وسيتم عمل تدريب مناسب للشباب في مختلف المجالات.

من جانبه شدد محافظ المنوفية، على ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمنطقة التكنولوجيا بالسادات، مشيرا إلى أن المنطقة ستساهم في تشجيع المناخ الملائم للاستثمار المحلي والعالمي في كافة المجالات بالمحافظة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب في كافة المجالات مما يساهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى المعيشة.

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