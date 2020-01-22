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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: جاري إنشاء كباري بحي شرق مدينة نصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:47 م
كباري بحي شرق مدينة
كباري بحي شرق مدينة نصر
مصطفى عبدالله
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واصلت محافظة القاهرة، تنفيذ المخططات الخاصة بإنشاء الكباري وتيسير حركة المرور بعدد من الأحياء، بدأتها في مصر الجديدة والنزهة لتنطلق في حي شرق مدينة نصر حسب المخطط التطويري العام للمنطقة الشرقية بالمحافظة.

وقال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه عقد اليوم اجتماعا بمقر شركة المقاولون العرب بمدينة نصر، بحضور مسؤولي مرافق الكهرباء والمياه، والغاز، لبدء نقل شبكات المرافق لتنفيذ عدد (2) كوبري بحي شرق مدينة نصر.

وأوضح صابر، في تصريحات صحفية له، أن الكباري التي سيتم تنفيذها بشارع الطيران وشارع يوسف عباس، تكون بإشراف كامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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