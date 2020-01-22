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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:46 م
سفر الشتات
سفر الشتات
ايهاب مصطفى
طباعة
تستعد دار غراب للنشر والتوزيع لإطلاق طبعة جديدة من رواية محمد موافي "سفر الشتات" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الروائي والكاتب الصحفي محمد موافي عن الرواية: "سفر الشتات رواية عن الحب والسياسة والصوفية ومستقبل مصر وماضيها، رواية عن كل ذلك وليست رواية عن أي من ذلك، إنها رواية تلعب فيها اللغة دور البطولة، فتجدها بارزة الحضور في كل المواقف توازي أبطال العمل في قوة حضورهم.. لغة أقرب إلى الشعر".

وأضاف في تصريح لـ"الدستور": "في الصفحات الأولى للرواية ستجد نفسك تتساءل عن "خبيئة" البطل وكيف تقودنا حكايته بين منيل الروضة والكويت عبر صفحات الرواية؛ يسمي المؤلف كل فصل في الرواية "سفرا" فنجد سفر الحب وسفر الفراق وسفر الخوف ولكنه يختمها بمزمار شتات ربما كرمز على مفارقة البدايات للنهايات واتساع الفارق بينهما".

يذكر أن رواية سفر الشتات لمحمد موافي صدرت عام 2016 عن دار غراب قبل روايتيه حكاية فخراني، ويونس ومريم عن دار الشروق.

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