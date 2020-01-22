محلل: شركة أمنية مُقربة من أردوغان وراء إرسال المقاتلين لليبيا

قال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، إن العناصر القتالية التي أرسلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الأراضي الليبية يتبعون لشركة أمنية يديرها أحد المقربين منه.

وأوضح أن من يدير الشركة هو الجنرال السابق في جيش أردوغان، عدنان فيردي، مشيرا إلى أن الرئيس التركي أرسل مقاتلين سوريين إلى ليبيا لا جنودًا نظاميين من أنقرة.

وأضاف بلقاسم خلال لقاء في فضائية "الغد" أن تصريحات المبعوث الأممي، غسان سلامة، حول محاسبة الرئيس التركي حالة إرسال مرتزقة إلى ليبيا، تستند إلى مخرجات مؤتمر برلين، والتي اتفقت عليها الدول المنخرطة في الشأن الليبي ومن بينها تركيا.

ووفقا لتقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية اعتراف السراج في حديثه بإمكانيته الاستعانة بأي طرف لوقف تقدم الجيش الليبي ومحاولته تطهير طرابلس من الميليشيات وكانت تركيا أرسلت أكثر من 3,000 مرتزق سوري في خطتها لوقف تقدم الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس بجانب مدربين وخبراء أتراك لإدارة عمليات مقاتلي الوفاق وتجهيز مسرح العمليات لاستقبال الجنود الأتراك الذين أكد أردوغان نيته إرسالهم للتدخل العسكري المباشر في ليبيا

وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اعترف بالاستعانة بالمرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لدعم قواته في طرابلس السراج.