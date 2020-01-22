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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تصادر 9.4 طنًا من اللحوم الصينية خوفًا من أنفلونزا الخنازير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، مصادرة 9.4 طنًا من لحوم الخنازير المستوردة، بصورة غير قانونية من الصين، والمحتمل أنها مصابة بفيروس حيواني.

وكانت إيطاليا قد فرضت حظرًا على استيراد لحوم الخنازير الصينية، لمنع تفشي انفلونزا الخنازير الأفريقية، الذي يصيب الحيوانات ولكن لا يمثل خطورة على صحة البشر.

وقالت شرطة الجمارك في بيان، إنه جرى مصادرة اللحوم في مدينة بادوا بشمال إيطاليا، وكان سوف يتم نقلها لمطاعم صينية محلية.

وأضاف أن اللحوم كانت مخلوطة بخضروات، ولم تكن مجمدة بصورة ملائمة، فيما يعد انتهاكًا لمتطلبات الصحة والسلامة لنقل المواد الغذائية.

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