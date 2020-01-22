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القبلة

«طب أسنان بنات الأزهر» تكرّم المتميزين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:38 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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كرّم مجلس كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، والدكتورة ياسمين المهدي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى حسام الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اليوم الأربعاء، المتميزين من أسرة الكلية سواء من أعضاء هيئة التدريس أو طالبات الكلية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة، إن اجتماع اليوم وتكريم المتميزين من أبناء الكلية سواء أعضاء هيئة التدريس أو طالبات الكلية يؤكد أن كليات فرع البنات بجامعة الأزهر كليات متميزة إنسانيا وخلقيا وعلميا، وأنها يوما بعد يوم تثبت أنها رائدة في شتى المجالات.

وأشار إلى أن معظم كليات فرع البنات بالقاهرة حصلت على شهادة الجودة والاعتماد، مما يؤكد أننا ماضون في طريقنا الصحيح نحو رفعة وازدهار مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لافتا إلى أن قيادات الأزهر الشريف لا تدخر جهدا في سبيل النهوض والارتقاء بجميع الكليات، حتى تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها المرموقة التي تتناسب وقدم تلك المؤسسة على مدار أكثر من ألف عام تنشر علوم الدين والدنيا جنبا إلى جنب.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، أن هذا التكريم الذي نحرص عليه اليوم بحضور جميع أسرة الكلية يتقدمهم الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية السابق، إنما يعكس قوة ومتانة العلاقات الإنسانية بين جميع أبناء الكلية، ويرسّخ لدى الأجيال الجديدة والقادمة قيمة الوفاء، ويبعث برسالة إليهم بأن يسيروا على هذا الدرب.

وأوضحت، في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة، أنه تم تكريم الدكتورة نجلاء شوقي، رئيس قسم طب الفم، والدكتورة مي شفيق، مدير وحدة زراعة الأسنان بالكلية، بمناسبة فوز طالبات القسم بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلاب والطالبات على مستوى قطاع كليات طب الأسنان.

كما تم تكريم كلا من الدكتور محمد حسن، رئيس قسم طب أسنان الأطفال، ومدير العيادات سابقا على جهوده المخلصة في الكلية، وتم أيضا تكريم الدكتور وائل حسين، رئيس قسم علاج الجذور، والدكتورة هبة عبد الكافي، والدكتورة همت مصطفى، والدكتور أسماء عبدالهادي، بمناسبة حصول طالبات قسم علاج الجذور على المركز الأول في مسابقة أوائل الطلاب على مستوى قطاع كليات طب الأسنان.

شارك فى الاحتفالية الدكتور عادل شومان عميد الكلية الأسبق ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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