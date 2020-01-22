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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رانيا يوسف: التصوير في بولاق وإمبابة أصعب حاجة في «دماغ شيطان»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:36 م
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن أسباب موافقتها على المشاركة في فيلم "دماغ الشيطان"، مؤكدة أن الحدوتة حلوة والسيناريو جيد، كما أنه أول تجربة لمخرج شاب وهو مبشر جدًا.

وقالت خلال تصريحاتها لقناة "الغد": "العمل يضم فريقا مميزا من باسم سمرة وسلوى خطاب وغيرهما من النجوم وبينا كيمياء جيدة ودوري حلو في الفيلم".

وعن الصعوبات التي واجهتها خلال التصوير قالت "كانوا يصورون في الأماكن الحقيقية للفيلم من بولاق وإمبابة، ولا يوجد ستديو أو بلاتوه".

وحرصت ابنتها نانسي، على تهنئتها بالعمل، متمنية لها أن تعمل دائمًا لأنها تراها أفضل ممثلة.

فيلم "دماغ الشيطان"، بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

الفيلم يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

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